جنبلاط مُخاطباً إيران: هناك دولة في لبنان!

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وقال في حديثه لـ "روسيا اليوم": "آن الأوان لإيران أن تعلم بأن هناك دولة في لبنان"، موضحاً أن "مسار وقف النّار تقوده الدول الكبرى".وإذ سأل جنبلاط: "إلى أين ستصل اسرائيل وما هي أطماعها الجديدة؟"، قال: "نسمع بخطط استيطانية وبالوصول إلى ما بعد الليطاني وبالعودة إلى نظريات أيام التوراة، فالأفضل أن نعرف الحقيقة".وأشار إلى أن "البعض في لبنان يريد تطبيق القرارات الدولية عبر الفصل السابع"، وقال: "هذا أمر غير ممكن، فيجب اللجوء للحوار". (الوكالة الوطنية للإعلام)