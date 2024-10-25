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لبنان

جنبلاط مُخاطباً إيران: هناك دولة في لبنان!

Lebanon 24
25-10-2024 | 13:48
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تمنى الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط "ألا يحدث سيناريو غزة في لبنان"، متسائلا: "كيف تتوقف الحرب إذا لم تشعر لإسرائيل بالضغط".

وقال في حديثه لـ "روسيا اليوم": "آن الأوان لإيران أن تعلم بأن هناك دولة في لبنان"، موضحاً أن "مسار وقف النّار تقوده الدول الكبرى".
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وإذ سأل جنبلاط: "إلى أين ستصل اسرائيل وما هي أطماعها الجديدة؟"، قال: "نسمع بخطط استيطانية وبالوصول إلى ما بعد الليطاني وبالعودة إلى نظريات أيام التوراة، فالأفضل أن نعرف الحقيقة".

وأشار إلى أن "البعض في لبنان يريد تطبيق القرارات الدولية عبر الفصل السابع"، وقال: "هذا أمر غير ممكن، فيجب اللجوء للحوار". (الوكالة الوطنية للإعلام) 
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