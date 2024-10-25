أعلن "حزب الله"، مساء الجمعة، تنفيذ عمليات جديدة ضد العدو الإسرائيلي في جنوب لبنان.

وذكر الحزب أنه استهدف مستعمرة حتسور بصلية صاروخية، كما قصف تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي بين كفركلا والمطلة.

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أيضاً، تحدث الحزب عن استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي شرقي بلدة مركبا بِصلية صاروخية، مشيراً إلى أنه قصف أيضاً تجمعاً للعدو الإسرائيلي على أطراف بلدة حولا بصلية صاروخية لأكثر من مرة.

وأعلن الحزب أيضاً استهداف تجمع لقوات العدو في موقع المنارة، مشيراً إلى أنه قصف بالصواريخ مدينة صفد المحتلة.

كذلك، قال الحزب إنه قصف مربض مدفعية العدو في نافه زيف بالصواريخ، فيما تحدث عن قصفه سيارة عسكرية إسرائيلية من نوع "هامر" كان بداخلها 4 جنود إسرائيليين تدخلت لمساندة قوة عسكرية إسرائيلية مؤلفة من 12 جندياً استهدفها "حزب الله" عند أطراف بلدة العديسة بواسطة صاروخ مُوجّه.