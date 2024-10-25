الطيران الحربي المعادي يقصف مبنيين في تول ويدمرهما بالكامل

اغار الطيران الحربي المعادي قرابة الثامنة من مساء اليوم، على دفعتين، مستهدفا مبنيين في نزلة مستشفى الشيخ راغب حرب في بلدة تول، فدمرهما بالكامل. (الوكالة الوطنية للإعلام)

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