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لبنان

الطيران الحربي المعادي يقصف مبنيين في تول ويدمرهما بالكامل

Lebanon 24
25-10-2024 | 14:02
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اغار الطيران الحربي المعادي قرابة الثامنة من مساء اليوم، على دفعتين، مستهدفا مبنيين في نزلة مستشفى الشيخ راغب حرب في بلدة تول، فدمرهما بالكامل. (الوكالة الوطنية للإعلام) 
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