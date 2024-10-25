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لبنان

تحذير إسرائيلي بالاخلاء لسكان برج البراجنة وحارة حريك!

Lebanon 24
25-10-2024 | 14:39
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وجه الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم تحذيراً بالاخلاء لسكان برج البراجنة وحارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت.
 
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