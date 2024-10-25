"لحظة تاريخية صعبة".. حجار يكشف عدد مراكز الإيواء ويؤكد:لا نتسلّم أي هبات

كشف وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجّار مساء اليوم الجمعة، عن وجود "1060 مركزاً للإيواء"، مشيرا إلى أنّه "يواجه مشاكل في العدد الكبير للنازحين خصوصاً لناحية تأمين الطعام ومياه الشرب والتدفئة والفرش".

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وأوضح حجار في كلامه عبر الـ "MTV"، أنّ "هناك تنسيق جيد مع وزارة الصحة وتحديداً مع مراكز الرعاية الصحية الأولية، وكنا قد أطلقنا مجموعة من العيادات النقّالة في جزين وصيدا والشمال التي تقدّم خدمات طبية وأدوية، وسنطلق عيادة نقالة قريباً في مرجعيون حيث الحاجة كبيرة". وأوضح حجار في كلامه عبر الـ "MTV"، أنّ "هناك تنسيق جيد مع وزارة الصحة وتحديداً مع مراكز الرعاية الصحية الأولية، وكنا قد أطلقنا مجموعة من العيادات النقّالة في جزين وصيدا والشمال التي تقدّم خدمات طبية وأدوية، وسنطلق عيادة نقالة قريباً في مرجعيون حيث الحاجة كبيرة".



وحول الهبات والمساعدات الّتي تصل إلى لبنان، أكّد أنّه "نحن في لحظة تاريخية صعبة ووزارة الشؤون لا تتسلّم أي هبات تصل عبر الطائرات وهي تتوزّع عبر المحافظين ودورنا هو فقط دور تنسيقي".



تابع حجار: "أنا لم ولن أمنّن أي قرية أو أحد بأي مساعدة أقدّمها، فهذا واجبي ونحن "خدّام" وصلة وصل فقط بين الناس لتأمين المساعدات اللازمة". (MTV)