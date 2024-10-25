أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الجمعة، استهداف قاعدة رامات ديفيد الجوية الإسرائيلية بصاروخٍ نوعي.

وذكر الحزب أن هذه العملية تأتي في إطار سلسلة عمليات "خيبر" ورداً على المجازر الإسرائيلية في لبنان، مشيراً إلى أنه تم تنفيذها مع نداء "لبيك يا نصرالله".