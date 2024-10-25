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لبنان

عن "مطار بيروت".. هذا ما أعلنه وزير الأشغال

Lebanon 24
25-10-2024 | 15:15
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قال وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية إن "الأولوية اليوم هي لوقف إطلاق النار في لبنان"، مشيراً إلى أن الحكومة اللبنانية أكدت مراراً قبولها القرار 1701، وأضاف: "فرنسا أكدت أهمية تطبيق هذا القرار، وقد بات هناك تطابق في الرؤيتين الفرنسية والأميركية".
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 وفي حديثٍ عبر قناة "الجزيرة"، اليوم الجمعة، قال حمية إن "القصف الإسرائيلي قرب مطار رفيق الحريري الدولي يعرض سلامة الملاحة الجوية لخطر كبير".
أيضاً، ذكر حمية أن الحكومة اللبنانية تحاول عبر اتصالات دولية تحييد المرافق العامة عن القصف، مشيراً إلى أن "استهداف المعابر البرية يُفاقم معاناة المدنيين"، وأضاف: "تلك المعابر مدنية خالصة وتخضع بالكامل للقانون اللبناني".
 
 
 

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