عاجل.. إسرائيل تكشف موعداً محتملاً لنهاية "عملية لبنان البريّة"

أكد مسؤولون إسرائيليون، الجمعة، قرب انتهاء العملية البرية للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، بعد تحقيق "أهداف مهمة"، خلال العملية التي بدأت مطلع الشهر الجاري.



وقالت قناة "كان" الإسرائيلية نقلاً عن مسؤولين كبار في المؤسسة الأمنية قولهم إن "بحسب التقديرات، فمن المتوقع الانتهاء من المناورة البرية خلال أسبوع، إذا لم تتم تغييرات في اللحظة الأخيرة، ووفقاً للاعتبارات العملياتية والسياسية"، لافتين إلى أن العملية في مراحلها الأخيرة.

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وأضاف المسؤولون "حقق الجيش الإسرائيلي إنجازات كبيرة على خط التماس في القرى بجنوب لبنان، مع تفكيك العديد من البنى التحتية لحزب الله".



وشدد المسؤولون على وجود اعتبارات تحكم قرار الانسحاب من جنوب لبنان، وإنهاء العملية العسكرية هناك، من بينها الاعتبارات السياسية، مضيفة: "ذكرت إسرائيل في الماضي أن أي مفاوضات قبل وقف إطلاق النار مع لبنان ستتم تحت النار، وتحت وطأة ضغط عسكري مكثف". (24)