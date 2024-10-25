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لبنان

رقم كبير.. كم بلغ عدد السوريين المغادرين للبنان بسبب الحرب؟

Lebanon 24
25-10-2024 | 16:41
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عبَر أكثر من نصف مليون شخص في لبنان الحدود متوجهين الى سوريا خلال شهر وذلك وسط العدوان الإسرائيلي الذي يشهده لبنان، وفق ما ذكرت لجنة الطوارئ الحكومية، اليوم الجمعة.

وقالت اللجنة في بيان لها إنه "منذ تاريخ 23 أيلول لغاية 25 تشرين الأول 2024، سجل الأمن العام اللبناني عبور 348237 مواطناً سورياً و156505 مواطنين لبنانيين إلى سوريا".
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وحذرت الأمم المتحدة من أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت معبراً حدودياً، الجمعة، تعوق طريق هروب رئيسياً أمام الفارين من النزاع في لبنان بحثاً عن ملجأ في سوريا.
بدوره، قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم "بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله" في معبر جوسية الحدودي، المعروف باسم القاع من الجانب اللبناني، في منطقة البقاع.

إلى ذلك، حذر لبنان من أن معبر جوسية لم يعد صالحاً، وفق مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وفي السياق، قالت رولا أمين المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن ما حصل "يعوق ويهدد حقاً شريان حياة رئيسياً يستخدمه الناس للهروب من النزاع في لبنان والعبور إلى سوريا".
وأضافت في مؤتمر صحافي في جنيف عبر رابط فيديو من العاصمة الأردنية عمان أن "هذا هو الطريق الوحيد المتاح أمام هؤلاء الأشخاص للهروب من لبنان".
ولفتت أمين الى أن الغارة على جوسية وقعت على بعد 500 متر من مكاتب الهجرة، دون إعطاء إنذار مسبق.
وهذا هو المعبر الثاني الذي يستهدفه الجيش الإسرائيلي هذا الشهر، فخلال الشهر الجاري تم استهداف معبر المصنع ما أدى إلى خروجه عن الخدمة.
 
 
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