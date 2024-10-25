غارة إسرائيلية تستهدف النبطية.. دمارٌ هائل وصورة من مكان الإستهداف

شنّ العدو الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، غارة جوية استهدفت مدينة النبطية في جنوب لبنان.

وذكرت المعلومات أن الغارة طالت مبنى بالقرب من مدرسة المصطفى، ما أدى إلى دمارٍ هائل وكبير.