اول رئيس حكومة لبناني يزور ايرلندا.. ميقاتي يطالب بلينكن بالتزام إسرائيل بوقف العنف

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برزت محليا الحركة الديبلوماسية الناشطة التي أطلقها مؤتمر دعم لبنان في باريس والتحرك المتواصل لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي اتّبع مشاركته في مؤتمر باريس بزيارتين للندن حيث عقد اجتماعا مع وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن ثم قام بأول زيارة لرئيس حكومة لبناني إلى أيرلندا المشاركة في قوة اليونيفيل.وأفادت المعلومات الرسمية عن اللقاء مع بلينكن ان ميقاتي قال خلال الاجتماع : "نحن نصر على اولوية وقف اطلاق النار وردع العدوان الاسرائيلي خصوصا وان هناك اكثر من مليون واربعمئة الف لبناني نزحوا من المناطق التي تتعرض للاعتداءات. كما تنتهك اسرائيل القانون الدولي باعتدائها على المدنيين والصحافيين والطاقم الطبي".كما شدد على "التزام لبنان بتطبيق القرار 1701 كما هو، من دون تعديل". وقال: "المطلوب اولا التزام حقيقي من اسرائيل بوقف اطلاق النار، لان التجربة السابقة في ما يتعلق بالنداء الاميركي - الفرنسي المدعوم عربيا ودوليا، لوقف اطلاق النار اثرت على صدقية الجميع".بدوره، أكد وزير الخارجية الاميركية "ان واشنطن ما زالت تسعى للحل الديبلوماسي لوقف فوري لاطلاق النار والتزام كل الاطراف بالقرارات الدولية التي تضمن الاستقرار في المنطقة". واعرب "عن دعم الولايات المتحدة للمؤسسات الحكومية لا سيما الجيش والقوى الامنية"، وشدد على "اهمية الدور المناط بالجيش في تنفيذ القرار 1701 واهمية التوصل الى حل ديبلوماسي للنزاع القائم ووقف العنف".وبعد الظهر أجرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي محادثات مع رئيس وزراء ايرلندا سيمون هاريس في مقر رئاسة الحكومة في العاصمة الايرلندية دبلن. ورحب هاريس بالرئيس ميقاتي"كأول رئيس حكومة لبناني يزور ايرلندا". وأعرب "عن تضامن ايرلندا مع لبنان ولا سيما في هذه المرحلة"، مشددا "على أن بلاده طالبت عبر المنظمات الدولية والاتحاد الأوروبي المنضوية فيها بالضغط لوقف إطلاق النار في لبنان ومطالبة كل الأطراف بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701. كما أننا ندين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على قوات اليونيفيل". وقال: "إن دائرة العنف في الشرق الاوسط بلغت مستويات غير مقبولة وعلى المجتمع الدولي بذل جهود إصافية ونوعية لوقف دائرة العنف".بدوره شدد الرئيس الحكومة "على شكر لبنان ايرلندا لوقوفها إلى جانبه ولكونها من أوائل الدول الأوروبية التي لديها مشاركة فاعلة في عداد قوات اليونيفيل"، مشيدا "بالتضحيات التي قدمتها ايرلندا وجنودها في لبنان". كما شكر ايرلندا "على وقوفها الدائم مع القضايا الإنسانية والمحقة وفي مقدمها قضية فلسطين". وشدد على "أن رمزية هذه الزيارة هي شكر الدول التي تقف دائما الى جانب لبنان".