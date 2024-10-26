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لبنان

مصدر كنسي: لم نتدخل وبرّدوا رؤوسكم

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-10-2024 | 01:30
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قال مصدر كنسي إن المرجعيات الروحية لم تتدخل لا من قريب ولا من بعيد في قضية التعدي على الأملاك الخاصة في بلدة أفقا في جبيل وفي عملية البناء غير الشرعي على أراضي الغير والتعدي على الملكية الخاصة، إلا أن القوى الأمنية إستندت في عملها لقمع وإزالة المخالفات على قرارات قضائية واضحة من القضاء المختص.
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وقال المصدر "إن الكنيسة لا تسعى الى إلحاق الضرر بأحد لا بل العكس من ذلك فإن العديد من أملاكها تم التعدي عليها في عدد كبير من المناطق اللبنانية.
ودعا المصدر "من يسعى للإصطياد في المياه العكرة الى  أن يبرد رأسه ولا يقوم بإخفاء تعديه على ملكيه غيره بكلام طائفي فتنوي ، فالملف عقاري بإمتياز ولا دخل للسياسة والدين فيه ، والحق والقانون والدولة هم من يحسمون الأمور ."

المصدر: لبنان 24

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