غارات ليلاً على قرى بعلبك.. وارتفاع في اعداد الشهداء والجرحى

Advertisement

شن الطيران الحربي الاسرائيلي سلسلة غارات بعيد منتصف ليل أمس على مدينة بعلبك وقرى القضاء، مستهدفا منزلا في عمشكي على التلال المشرفة على مدينة بعلبك مما أدى إلى إصابة مواطن بجروح طفيفة.كما أغار الطيران على بلدة الأنصار المحاذية لبلدة دورس، بريتال، وضمن نطاق بلدة بوداي غرب بعلبك.وفي آخر حصيلة للغارات على محافظة بعلبك الهرمل والبقاع الأوسط لغاية العاشرة والنصف ليل أمس، بلغ العدد 961 غارة أدت إلى استشهاد 427 شخصاً وإصابة 988 مواطناً بجروح.