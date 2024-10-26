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لبنان

تفجيرات وهدم منازل.. الجيش الاسرائيلي يواصل عملياته جنوب لبنان

Lebanon 24
26-10-2024 | 02:37
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شن الطيران الحربي الإسرائيلي قرابة العاشرة قبل الظهر غارة على بلدة ميفدون.

وكان نفذ الطيران صباحا سلسلة غارات على كونين وجميجمة وياطر في قضاء بنت جبيل. وشنت مسيرة غارة بصاروخ موجه على حي البركة في بلدة شقرا. وتزامنا تعرضت بادة حانين لقصف مدفعي.
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كما اغار الطيران على اطراف بلدة طيردبا.
عمد جيش الاسرائيلي منذ فجر اليوم على تفجير وهدم منازل سكنية في الاحياء القريبة من الشريط الشائك في بلدة عديسة.

ودوى انفجاران عنيفان ترددت اصداؤهما بشكل قوي في منطقتي مرجعيون والنبطية.
 
كما شن طيران حربي إسرائيلي فجر اليوم، سلسلة غارات على أطراف ميفدون، طريق الدبشة الجبلية بين كفررمان وكفرتبنيت، أطراف النبطية الفوقا، وجبل الرفيع في منطقة اقليم التفاح.
وشن الطيران الحربي الإسرائيلي صباح اليوم غارة على منزل لآل حمزة في حي الصوان في بلدة كفررمان ودمره.

من جهة أخرى، أدى العدوان الجوي على مدينة النبطية منتصف الليل الى تدمير مبنى ابو علاء الحنون بمحاذاة مدارس المصطفى وتحويله ركاما، وهو مبنى يضم ملحمة ومحالا تجارية ومكاتب وشققا سكنية، وألحق اضرارا فادحة بالمباني والمحال التجارية المجاورة اضافة الى مبنى مهنية النبطية حيث نجت في داخله عائلات نازحة.

وعملت فرق من كشافة الرسالة الاسلامية واسعاف النبطية والهيئة الصحية على نقلهم الى خارج المنطقة.
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