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لبنان

بوشكيان معزياً بشهداء الصحافة: من يُدمِّر أماكن العبادة يُزهق أرواح إعلاميين أبرياء

Lebanon 24
26-10-2024 | 02:00
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قدّم وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان تعازيه إلى الأسرة الاعلامية وعوائل الصحافيين الذين استُشهدوا بالعدوان الاسرائيلي على مقرّ إقامتهم في حاصبيا.
وقال:" تحرم الدولة الغاصبة المؤمنين من الصلاة بتدمير أماكن العبادة، والتلامذة من التعلّم بتدمير المدارس، والعامل من الانتاج بتدمير المصانع، والمرضى من الاستشفاء بتدمير المستشفيات. تطول لائحة ارتكابات آلة الدمار الهمجيّة هذه ويسهُل عليها استهداف من هو متسلّح بالصورة والكلمة وازهاق أرواح الأبرياء. فيما لا يزال المجتمع الدولي متفرّجاً يدير أذنه الطرشاء ويشيح بوجهه عن المجازر التي يرتكبها العدو الاسرائيلي في لبنان الذي يناشد الضمير العالمي التدخّل لمنع استمرار هذه الابادة وفرض وقف النار تمهيداً لتطبيق القرار ١٧٠١.
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