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لبنان

وزير المهجرين في سوريا اليوم.. ملف النازحين السوريين بند اول

Lebanon 24
26-10-2024 | 02:19
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يزور اليوم وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، بناء على تكليف من مجلس الوزراء، سوريا حيث يجتمع مع وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون ووزير الادارة المحلية رئيس هيئة الاغاثة لؤي خريطة.
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ويتناول البحث موضوعي استضافة النازحين اللبنانيين في سوريا وتفعيل ملف عودة النازحين السوريين من لبنان الى سوريا.
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