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وإذا كان بيان نعي السيد صفي الدين جاء أقلّ وقعًا من بيان نعي السيد نصر الله، ولا سيما أنّ التقديرات كانت تشير إلى استشهاده، بعد المعلومات التي تحدّثت عن فقدان الاتصال به منذ الغارة الإسرائيلية العنيفة على الضاحية الجنوبية، ولو أنّ الحزب انتظر العثور على الجثمان قبل النعي، الأمر الذي كان الإسرائيلي يمنعه بعرقلته أعمال البحث والتنقيب، فإنّ البيان حمل إشارة لافتة لجهة "التحاقه بأخيه شهيدنا الأسمى والأغلى" السيد حسن نصر الله.ولعلّ خلف هذه الإشارة، إشارة أخرى مهمّة، لطالما ربطت "السيدين" نصر الله وصفي الدين، الذي لطالما اعتُبِر داخل الحزب وخارجه، المرشح "الأول" لخلافة الأمين العام، في حال حصول أيّ طارئ، رغم أنّه لم يكن تنظيميًا نائبًا له، وهو ما يفتح باب التساؤلات على مصراعيه حول "مصير" الاستحقاق باستشهاد صفي الدين، فمن هم المرشحون لاستلام المهمّة التي تبدو "ثقيلة" على من سيحملها، ومتى يكشف "حزب الله" عن هوية أمينه العام الجديد؟صحيح أنّ الدائرين في فلك "حزب الله" يقولون إنّ ما بعد "صدمة" اغتيال الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله، ليس كما قبلها، بمعنى أنّ كلّ شيء بات قابلاً للاستيعاب والتصديق، بعد ذلك الخبر المشؤوم الذي لم يكن أحد في الحزب يتوقع أن يسمعه، وهو الخبر الذي لا يزال للمفارقة مثيرًا للكثير من الجدل في العديد من الأوساط، بما في ذلك تلك المحسوبة على جمهور "حزب الله" وبيئته الحاضنة، ممّن يذهب بعضهم لحدّ الجزم بأنّ السيد "لم يمُت".لكنّ الصحيح أيضًا أنّ "ضربة" استشهاد السيد هاشم صفي الدين جاءت "ثقيلة" أيضًا على الحزب وجمهوره، وقد أتت بعد أيام فقط على استشهاد السيد نصر الله، ولو أنّ الإعلان عنها تأخّر، ليبقى مصيره غامضًا طيلة هذه الفترة، ولا سيما أنّ الكلّ في الحزب كان مطمئنًا طيلة حياة الأمين العام، بأنّ رئيس المجلس التنفيذي مُعَدّ وجاهز لينوب عنه في حال أيّ طارئ، بل إنّ هناك من كان يتحدّث عن "أوجه شبه" بين الرجلين، في الشكل، والخطاب.وإذا كان استهداف الرجلين الرقم 1 و2 في "حزب الله" في فترة وجيزة ضربة ثقيلة بحدّ ذاته، مع ما يشكّله من ضربة معنوية للحزب وبنيته التنظيمية، حتى لو أصرّ أنّها لا تؤثر على قدراته العسكرية وعلى تماسكه الداخلي، فإنّ ما عزّز من خطورة الأمر انطباع سائد لدى كثيرين بأنّ "البديل" الذي يستطيع ملء مكان السيد نصر الله ليس متوافرًا، علمًا أنّ الإسرائيليين يجاهرون بأنّهم "قضوا" لا على نصر الله فحسب، ولكن أيضًا على "خليفته وخليفة خليفته".رغم كلّ ما سبق، يصرّ العارفون بأدبيّات "حزب الله" على أنّه تجاوز الضربات القاسية التي تعرّض لها بصورة أو بأخرى، ونهض من جديد، من أجل استكمال مسيرة النضال التي استشهد السيد نصر الله في سبيلها، ويقول هؤلاء إنّ إعلان استشهاد السيد صفي الدين لن يكون له صدى كبير، لأنّ الحزب تأقلم مع هذا الوضع منذ تاريخ الغارة التي فقد بعدها الاتصال بالرجل قبل ثلاثة أسابيع، وبالتالي فهو بات مستعدًا لهذا السيناريو.لا يحجب ذلك الكثير من علامات الاستفهام حول "مصير" استحقاق الأمانة العامة، بعد استشهاد نصر الله، وغياب صفي الدين، وسط تساؤلات عمّا إذا كان الحزب سيعمد أصلاً إلى تسمية أمين عام جديد، وعمّا إذا كان هناك مرشحون لمثل هذا المنصب، علمًا أنّ بعض الأسماء كانت قد طُرِحت سابقًا في البازار، على غرار اسم نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم، الذي يتصدّى للقيادة بشكل أو بآخر، وكذلك اسم السيد إبراهيم أمين السيد، وغيرهما.لكنّ العارفين يستبعدون أن يصار إلى تسمية أمين عام جديد للحزب في الوقت الحالي، وربما قبل نهاية الحرب، للكثير من الأسباب والاعتبارات، بينها ما تنظيمي ولوجستي مرتبط بالظروف التي فرضتها الحرب والتي قد تمنع أيّ اجتماع قيادي، ولكن بينها أيضًا ما هو مرتبط بالحرب النفسية مع العدو، ولتجنّب اغتيال أيّ شخصية يتمّ اختيارها، كما توعّد الإسرائيليون مرارًا وتكرارًا في الآونة الأخيرة.