Advertisement

لبنان

بالأسماء.. إليكم نتائج الناجحين بـ"دورة قوى الأمن"

Lebanon 24
26-10-2024 | 02:53
A-
A+
Doc-P-1268693-638655338598859110.jpg
Doc-P-1268693-638655338598859110.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي نتائج بأسماء الناجحين في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بصفة "دركي متمرن".
 
للإطلاع على النتائج كاملة.. إضغط هنا
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه الجليل الغربي شمالي إسرائيل (سكاي نيوز)
lebanon 24
26/10/2024 13:01:02 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": حريق كبير على طريق المصنع والدفاع المدني يعمل على اخماده
lebanon 24
26/10/2024 13:01:02 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارة إسرائيلية على المحمودية في العيشية
lebanon 24
26/10/2024 13:01:02 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارة إسرائيلية على بلدة البازورية
lebanon 24
26/10/2024 13:01:02 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

قوى الأمن الداخلي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:46 | 2024-10-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:54 | 2024-10-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:27 | 2024-10-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2024-10-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:38 | 2024-10-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:48 | 2024-10-26
05:45 | 2024-10-26
05:35 | 2024-10-26
05:13 | 2024-10-26
05:00 | 2024-10-26
04:52 | 2024-10-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24