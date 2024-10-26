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لبنان

غارة على الشيعتية مساء أمس.. وسقوط عدد من الشهداء

Lebanon 24
26-10-2024 | 03:05
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أسفرت الغارة على الشعيتية مساء أمس إلى ارتقاء 3 شهداء، بحسب ما افادت "الوكالة الوطنية للاعلام".

واليوم، تشهد قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا حتى مشارف مدينة صور، تحليقا كثيفا للطيران الاستطلاعي والمسّير والحربي.
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وسقوط

الشهداء

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