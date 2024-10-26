غارة على الشيعتية مساء أمس.. وسقوط عدد من الشهداء

أسفرت الغارة على الشعيتية مساء أمس إلى ارتقاء 3 شهداء، بحسب ما افادت "الوكالة الوطنية للاعلام".



واليوم، تشهد قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا حتى مشارف مدينة صور، تحليقا كثيفا للطيران الاستطلاعي والمسّير والحربي.

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