Advertisement

لبنان

بعد انسحاب قواتها من الضهيرة.. اليونيفيل تشرح: هذا ما حصل

Lebanon 24
26-10-2024 | 04:12
A-
A+
Doc-P-1268717-638655380351310427.jpg
Doc-P-1268717-638655380351310427.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت القوة الدولية "اليونيفيل" في بيان، "انسحاب جنودها قبل يومين من موقع مراقبة تابع للقوة في بلدة الضهيرة الحدودية في القطاع الغربي في جنوب لبنان، بعد تعرّضه لإطلاق النار من الجيش الإسرائيلي".

وذكرت أن "جنود حفظ السلام المناوبين في موقع مراقبة دائم بالقرب من الضهيرة، كانوا يراقبون جنود الجيش الإسرائيلي وهم يقومون بعمليات تطهير للمنازل القريبة، وعندما لاحظ جنود الجيش الإسرائيلي أنهم تحت المراقبة، أطلقوا النار على الموقع، فانسحب الحرّاس المناوبون لتجنّب الإصابة".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:46 | 2024-10-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:54 | 2024-10-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:27 | 2024-10-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2024-10-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:38 | 2024-10-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:48 | 2024-10-26
05:45 | 2024-10-26
05:35 | 2024-10-26
05:13 | 2024-10-26
05:00 | 2024-10-26
04:52 | 2024-10-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24