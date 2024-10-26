نواب من المعارضة بعد لقائهم بلاسخارت: لضرورة وضع حد للحرب وتطبيق القرارات الدولية

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اجتمع وفد من قوى المعارضة يضم النواب فؤاد مخزومي، ميشال معوض، سليم الصايغ وميشال الدويهي، بالمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس - بلاسخارت. وبحثوا في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وآخر التطورات المتعلقة بالحرب في لبنان.وأكد المجتمعون خلال اللقاء "ضرورة وضع حد للحرب وتطبيق القرارات الدولية وفي مقدمها القرار 1701 بكافة مندرجاته، بما يتضمن القرارين 1559 و1680، والالتزام بتطبيق اتفاق الطائف الذي يعتبر المرجعية الدستورية لجميع هذه القرارات الدولية التي تصب في مصلحة منطق الدولة وسيادتها"، مشددين على أن "المطلوب اليوم هو استعادة القرار السيادي، واحتكار الدولة للسلاح والقرار الاستراتيجي، ونشر الجيش اللبناني على طول الخط الأزرق وعلى كامل الحدود اللبنانية".وشدد النواب على "ضرورة الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، وعدم ربط الاستحقاق الرئاسي بأي ملف آخر، لأن إنهاء الحرب في لبنان واستعادة الأمن والاستقرار يحتاجان إلى من يمثل الشرعية من رئيس جمهورية إلى حكومة حائزة على ثقة المجلس، كما يحتاج إلى مؤسسات منتجة وفعالة".