25
o
بيروت
29
o
طرابلس
25
o
صور
27
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
25
o
النبطية
22
o
زحلة
21
o
بعلبك
13
o
بشري
24
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
نواب من المعارضة بعد لقائهم بلاسخارت: لضرورة وضع حد للحرب وتطبيق القرارات الدولية
Lebanon 24
26-10-2024
|
04:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
اجتمع وفد من قوى المعارضة يضم النواب فؤاد مخزومي، ميشال معوض، سليم الصايغ وميشال الدويهي، بالمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس - بلاسخارت. وبحثوا في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وآخر التطورات المتعلقة بالحرب في لبنان.
Advertisement
وأكد المجتمعون خلال اللقاء "ضرورة وضع حد للحرب وتطبيق القرارات الدولية وفي مقدمها القرار 1701 بكافة مندرجاته، بما يتضمن القرارين 1559 و1680، والالتزام بتطبيق اتفاق الطائف الذي يعتبر المرجعية الدستورية لجميع هذه القرارات الدولية التي تصب في مصلحة منطق الدولة وسيادتها"، مشددين على أن "المطلوب اليوم هو استعادة القرار السيادي، واحتكار الدولة للسلاح والقرار الاستراتيجي، ونشر الجيش اللبناني على طول الخط الأزرق وعلى كامل الحدود اللبنانية".
وشدد النواب على "ضرورة الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، وعدم ربط الاستحقاق الرئاسي بأي ملف آخر، لأن إنهاء الحرب في لبنان واستعادة الأمن والاستقرار يحتاجان إلى من يمثل الشرعية من رئيس جمهورية إلى حكومة حائزة على ثقة المجلس، كما يحتاج إلى مؤسسات منتجة وفعالة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بيان لطيران الشرق الأوسط للمسافرين... إليكم ما أعلنته
Lebanon 24
بيان لطيران الشرق الأوسط للمسافرين... إليكم ما أعلنته
07:46 | 2024-10-25
25/10/2024 07:46:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن "السفر عبر مطار بيروت".. هذه آخر معلومة
Lebanon 24
بشأن "السفر عبر مطار بيروت".. هذه آخر معلومة
15:54 | 2024-10-25
25/10/2024 03:54:38
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت تقوم باستعراض فستانها الجريء.. فنانة لبنانية تتعرض لموقف محرج على السجادة الحمراء (صور)
Lebanon 24
كانت تقوم باستعراض فستانها الجريء.. فنانة لبنانية تتعرض لموقف محرج على السجادة الحمراء (صور)
09:27 | 2024-10-25
25/10/2024 09:27:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"غادرت وأنا بعيد عنها".. الموت يُؤلم راغب علامة: رحلت لكيّ تلتحق بوالدي ووالدتي
Lebanon 24
"غادرت وأنا بعيد عنها".. الموت يُؤلم راغب علامة: رحلت لكيّ تلتحق بوالدي ووالدتي
07:00 | 2024-10-25
25/10/2024 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عملية اغتيال تهز إيران.. والمُستهدف شخصية مقربة من خامنئي هذه هويته
Lebanon 24
عملية اغتيال تهز إيران.. والمُستهدف شخصية مقربة من خامنئي هذه هويته
08:38 | 2024-10-25
25/10/2024 08:38:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:48 | 2024-10-26
شهيد وجريح في الدوير
05:45 | 2024-10-26
بسبب خلاف على كراج.. إشكال في طرابلس!
05:35 | 2024-10-26
الناطق باسم "اليونيفيل": لا زلنا في كل مواقعنا
05:13 | 2024-10-26
رازي الحاج: هل يطالب المنتصر بوقف إطلاق النار أم الخاسر؟
05:00 | 2024-10-26
تسوية ما بعد الحرب.. بإنتظار "حزب الله" الجديد
04:52 | 2024-10-26
بالصورة.. سقوط صاروخين على أحد المنازل في جديدة مرجعيون
فيديو
الضربات الإسرائيلية على ايران.. فيديو من قلب طهران يوثق ما حصل فجرا
Lebanon 24
الضربات الإسرائيلية على ايران.. فيديو من قلب طهران يوثق ما حصل فجرا
23:27 | 2024-10-25
26/10/2024 13:04:35
Lebanon 24
Lebanon 24
من داخل حوض السباحة.. فنانة لبنانية تروّج لأغنيتها الجديدة وتتعرّض للانتقادات (فيديو)
Lebanon 24
من داخل حوض السباحة.. فنانة لبنانية تروّج لأغنيتها الجديدة وتتعرّض للانتقادات (فيديو)
00:10 | 2024-10-24
26/10/2024 13:04:35
Lebanon 24
Lebanon 24
حلم "التاكسي الطائر" أقرب من أي وقت مضى.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
حلم "التاكسي الطائر" أقرب من أي وقت مضى.. إليكم التفاصيل
23:20 | 2024-10-22
26/10/2024 13:04:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24