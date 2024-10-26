مكاري: منصة لتكذيب كل خبر زائف.. و لأرشفة جرائم الحرب بهدف استخدامها كشهادات في مقاضاة اسرائيل

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أكد وزير الاعلام زياد مكاري أن الوزارة ستبدأ بتكذيب كل خبر زائف، كاشفا انه أنه سيكون هناك منصة لذلك.وأعلن مكاري خلال مؤتمر صحفي، أن وزارة الاعلام ليست مسؤولة عن الرقابة العقابية، لافتا الى انها لن تكون شرطيا وأن "مسؤولياتنا مسؤوليات وطنية".وأضاف: "لبنان للأسف لم يوقع إتفاقية روما كي نستطيع الذهاب إلى المحاكم الجنائية الدولية ونحاول إيجاد نافذة لتقديم شكوى ضد إسرائيل".وأكد المكاري أن الإسرائيلي عدو وأن الإشارة إليه بهذه الصفة هي إلتزام بالقانون اللبناني.ولفت الى أن "هناك اتصالات مع الاجهزة الامنية لرصد كل من يوتّر الاجواء ويهدد السلم الاهلي".وقال: "هناك فوضى عارمة ونحن أمام رسالة واحدة اما ان نبني وطننا واما ان نخربه".وأشار مكاري إلى ان الحكومة اتخذت الاجراءات اللازمة في ما يتعلق بموضوع اغتيال الصحافيين في حاصبيا، لافتا إلى ان وزارة الخارجية تقدمت بشكوى ضد إسرائيل.ودعا زير الإعلام لأرشفة جرائم الحرب بهدف استخدامها كشهادات في مقاضاة اسرائيل امام المحاكم الدولية.وشار مكاري إلى ان ثمة 1638 صحافيا اجنبيا يتواجدون في لبنان منذ 9 تشرين الأول وهم من 52 جنسية مختلفة، وتابع: "نقول للمجتمع الدولي إن المسؤولية مشتركة لايقاف آلة القتل الإسرائيلية".