Advertisement

لبنان

الناطق باسم "اليونيفيل": ما زلنا في كل مواقعنا

Lebanon 24
26-10-2024 | 05:35
A-
A+
Doc-P-1268759-638655430570634788.jpg
Doc-P-1268759-638655430570634788.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شدد الناطق باسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي على أن "جنود حفظ السلام يواصلون عملهم الأساسي المتمثل في مراقبة ما يحدث على الأرض ورفع التقارير رغم التحديات".

وقال عبر "الوكالة الوطنية للاعلام": "لا زلنا في كل مواقعنا، ونعني بذلك كل موقع من هذه المواقع".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال محادثات مع نظيره الإيرلندي: نشكر إيرلندا على وقوفها إلى جانب لبنان ومشاركتها ضمن قوات "اليونيفيل"
lebanon 24
26/10/2024 17:55:13 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: تدين حكومة لبنان الهجمات الإسرائيلية على اليونيفيل وتؤكد أهمية الدعم الدولي لولاية اليونيفيل وتدعو المجتمع الدولي إلى المساهمة في هذا الجهد الحيوي
lebanon 24
26/10/2024 17:55:13 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: لقد أظهرت الحكومة اللبنانية باستمرار دعمها القوي لقوات اليونيفيل ومهامها مقدّرة دورها الحاسم في الحفاظ على الاستقرار على طول الحدود الجنوبية
lebanon 24
26/10/2024 17:55:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير سريّ جديد.. هكذا هاجمت إسرائيل "اليونيفيل" في لبنان
lebanon 24
26/10/2024 17:55:13 Lebanon 24 Lebanon 24

يونيفيل

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:54 | 2024-10-26
10:45 | 2024-10-26
10:27 | 2024-10-26
10:21 | 2024-10-26
10:13 | 2024-10-26
10:02 | 2024-10-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24