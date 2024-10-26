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لبنان

بسبب خلاف على كراج.. إشكال في طرابلس!

Lebanon 24
26-10-2024 | 05:45
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن إشكالاً وقع بين كل من المدعو "ا.ع" و "م.ع" تطور الى اطلاق نار متبادل بين الطرفين من دون وقوع اصابات في منطقة القبة - شارع ابن سينا في طرابلس.

وعرف ان الاشكال هو بسبب خلاف على كراج.
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وفر كلا الطرفين الى جهة مجهولة.
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خلاف

طرابلس

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