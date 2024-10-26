Advertisement

لبنان

شهيد وجريح في الدوير

Lebanon 24
26-10-2024 | 05:48
A-
A+
Doc-P-1268762-638655439606023648.png
Doc-P-1268762-638655439606023648.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية منتصف الليل على منزل لآل حمادة في حي الصفا في بلدة الدوير الجنوبية، مما أدى إلى سقوط شهيد وجريح هما شقيقان، وإلى تدمير المنزل.

كما شنّ العدو غارة ثانية على أطراف بلدة طيردبا.
Advertisement

 
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": غارة معادية تستهدف بلدة أنصار الجنوبية
lebanon 24
26/10/2024 15:32:01 Lebanon 24 Lebanon 24
غارة جديدة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت
lebanon 24
26/10/2024 15:32:01 Lebanon 24 Lebanon 24
غارة عنيفة الآن على الضاحية الجنوبية
lebanon 24
26/10/2024 15:32:01 Lebanon 24 Lebanon 24
غارة إسرائيلية جديدة على الضاحية الجنوبية
lebanon 24
26/10/2024 15:32:01 Lebanon 24 Lebanon 24

غارة

جنوب

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:27 | 2024-10-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:54 | 2024-10-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:38 | 2024-10-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:11 | 2024-10-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-10-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:04 | 2024-10-26
08:03 | 2024-10-26
07:49 | 2024-10-26
07:40 | 2024-10-26
07:33 | 2024-10-26
07:09 | 2024-10-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24