شهيد وجريح في الدوير

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أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية منتصف الليل على منزل لآل حمادة في حي الصفا في بلدة الدوير الجنوبية، مما أدى إلى سقوط شهيد وجريح هما شقيقان، وإلى تدمير المنزل.كما شنّ العدو غارة ثانية على أطراف بلدة طيردبا.