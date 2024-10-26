هذا ما حصل خلال نقل الإصابات بغارة البازورية اليوم

أفادت مندوبة "لبنان 24" بارتقاء شهيد واصابة جريحين جراء الغارة التي إستهدفت مبنيين على الشارع العام في البازورية.





ووفقاً للمعلومات، أثناء قيام عناصر من الهيئة الصحية بنقل الإصابات بسبب الغارة، تعرضت سيارتهم لحادث سير مما إستدعى تدخل فريقان من المركز وعملوا على نقل الجرحى وطاقم الإسعاف التي تعرضت للحادث.

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