Advertisement

لبنان

هذا ما حصل خلال نقل الإصابات بغارة البازورية اليوم

Lebanon 24
26-10-2024 | 06:36
A-
A+
Doc-P-1268772-638655468976156025.jpeg
Doc-P-1268772-638655468976156025.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" بارتقاء شهيد واصابة جريحين جراء الغارة التي إستهدفت مبنيين على الشارع العام في البازورية.


ووفقاً للمعلومات، أثناء قيام عناصر من الهيئة الصحية بنقل الإصابات بسبب الغارة، تعرضت سيارتهم لحادث سير مما إستدعى تدخل فريقان من المركز وعملوا على نقل الجرحى وطاقم الإسعاف التي تعرضت للحادث.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:54 | 2024-10-26
10:45 | 2024-10-26
10:27 | 2024-10-26
10:21 | 2024-10-26
10:13 | 2024-10-26
10:02 | 2024-10-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24