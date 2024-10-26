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لبنان

ارتفاع بدرجات الحرارة.. إليكم تفاصيل حال الطقس!

Lebanon 24
26-10-2024 | 06:45
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 توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الاحد صافياً إجمالاً مع نسبة رطوبة منخفضة، مع درجات حرارة تقارب معدلاتها الموسمية بينما تبقى الحرارة باردة نسبيًا خلال الليل.
وجاء في النشرة الآتي:
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- طقس خريفي مستقر وجاف يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة باردة نسبيا ليلاً ودون معدلاتها الموسمية على الجبال وفي الداخل بينما تقاربها على الساحل.
ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الأول  في بيروت بين ٢٣ و ٢٩، في طرابلس بين ٢٠ و ٢٨ درجة وفي زحلة بين ١٣ و ٢٧ درجة.

 -الطقس المتوقع في لبنان: اليوم السبت صاف إجمالاً مع رطوبة نسبية منخفضة وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة .
الأحد: صاف إجمالاً ونسبة رطوبة منخفضة، مع درجات حرارة تقارب معدلاتها الموسمية بينما تبقى الحرارة باردة نسبيًا خلال الليل.
الإثنين: صافٍ دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة مع بقاء نسبة الرطوبة منخفضة.
الثلاثاء: صافٍ الى قليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة وبداية ارتفاع في نسبة الرطوبة.

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