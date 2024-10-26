اطلاق نار وجريح في منطقة الزاهرية.. هذا ما حصل

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أقدم المدعو "ف.خ" على اطلاق النار من مسدس حربي بإتجاه المدعو "ع.ح" واصابه بطلق ناري في قدمه، وذلك في منطقة الزاهرية - شارع لطيفة، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".وبحسب المعلومات، فرّ مطلق النار وتم نقل الجريح بواسطة سيارة مدنية الى مستشفى طرابلس الحكومي للعلاج.وعرف ان اطلاق النار جاء نتيجة خلافات بين الطرفين.