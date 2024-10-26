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لبنان

بيانات جديدة لـ"الحزب"... اليكم ما جاء فيها

Lebanon 24
26-10-2024 | 08:19
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اعلن "حزب الله"، عصر اليوم السبت، انه استهدف مستعمرة متسوفا بِصلية صاروخية. 


وجاء في البيان: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، قصفنا عند الساعة 1:35 من بعد ظهر يوم السبت 26-10-2024 مستعمرة متسوفا بِصلية صاروخية". 
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وفي بيان آخر، قال إنه قصف مستعمرة جعتون بِصلية صاروخية.


كما استهدف "الحزب"، اليوم السبت، مستعمرة يسود همعلاه بِصلية صاروخية كبيرة.
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