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اعلن "حزب الله"، عصر اليوم السبت، انه استهدف مستعمرة متسوفا بِصلية صاروخية.وجاء في البيان: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، قصفنا عند الساعة 1:35 من بعد ظهر يوم السبت 26-10-2024 مستعمرة متسوفا بِصلية صاروخية".وفي بيان آخر، قال إنه قصف مستعمرة جعتون بِصلية صاروخية.كما استهدف "الحزب"، اليوم السبت، مستعمرة يسود همعلاه بِصلية صاروخية كبيرة.