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لبنان

شهيد من المسعفين في البازورية.. كم بلغت حصيلة الاصابات بالغارة؟

Lebanon 24
26-10-2024 | 08:20
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أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، اليوم السبت، أن غارة العدو الإسرائيلي على مركز صحي في البازورية أدت إلى استشهاد مسعف من الهيئة الصحية - الدفاع المدني وإصابة خمسة أشخاص بجروح من بينهم  ثلاثة مسعفين من الهيئة. بذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للشهداء من المسعفين منذ بدء العدوان إلى 164 شهيدًا وعدد الجرحى إلى 275 جريحًا.
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وكررت وزارة الصحة العامة شجبها اصرار قوات العدو على استهداف المراكز والطواقم الطبية والصحية وتكرر مناشدتها المجتمع الدولي وضع حد لهذا المسلسل الطويل من الاعتداءات اللاإنسانية.
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