شهيد من المسعفين في البازورية.. كم بلغت حصيلة الاصابات بالغارة؟

Advertisement

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، اليوم السبت، أن غارة العدو الإسرائيلي على مركز صحي في البازورية أدت إلى استشهاد مسعف من الهيئة الصحية - الدفاع المدني وإصابة خمسة أشخاص بجروح من بينهم ثلاثة مسعفين من الهيئة. بذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للشهداء من المسعفين منذ بدء العدوان إلى 164 شهيدًا وعدد الجرحى إلى 275 جريحًا.وكررت وزارة الصحة العامة شجبها اصرار قوات العدو على استهداف المراكز والطواقم الطبية والصحية وتكرر مناشدتها المجتمع الدولي وضع حد لهذا المسلسل الطويل من الاعتداءات اللاإنسانية.