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لبنان

البزري وبيضون يبحثان الأوضاع الاجتماعية والمعيشية في الجنوب

Lebanon 24
26-10-2024 | 09:01
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التقى النائب عبد الرحمن البزري النائب أشرف بيضون تُرافقه بُثينة بيضون من جمعية "كن مبدعا"، وبحث معهما الأوضاع الإجتماعية والمعيشية في الجنوب في ظل إستمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان، وذلك بحضور رئيس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في صيدا فايز البزري ورئيس تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا ماجد حمتو مع وفد من التجمع.
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كما ناقش المجتمعون أوضاع النازحين في المدينة ومحيطها، مُثمنين "الجهود المبذولة من قبل القوى السياسية والبلدية والمجتمع الأهلي والمدني في صيدا ومنطقتها". (الوكالة الوطنية للإعلام) 
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