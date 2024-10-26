"الطاشناق" معزيا بالصحافيين: استشهدوا ليحيا لبنان

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وقال:" هؤلاء الأبطال استشهدوا ليحيا لبنان، إيمانًا منهم أنّه لا بد أن صوتي الحقيقة والعدالة سينتصران يومًا أمام الصمت العالمي المخزي، ومؤامرات الدول الكبرى على حساب الشعوب المقهورة والمظلومة".وختم:" رحم الله شهداءنا الأبرار". (الوكالة الوطنية للإعلام)