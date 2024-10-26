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لبنان

"الطاشناق" معزيا بالصحافيين: استشهدوا ليحيا لبنان

Lebanon 24
26-10-2024 | 10:02
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تقدّم مكتب الإعلام لحزب الطاشناق في لبنان، في بيان، "بأحر التعازي لأسرة الصحافة الكبيرة في لبنان التي فقدت أبطالاً سقطوا من أجل كلمة الحقّ والحقيقة، بوجه الهمجية الإسرائيلية المتمادية".

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وقال:" هؤلاء الأبطال استشهدوا ليحيا لبنان، إيمانًا منهم أنّه لا بد أن صوتي الحقيقة والعدالة سينتصران يومًا أمام الصمت العالمي المخزي، ومؤامرات الدول الكبرى على حساب الشعوب المقهورة والمظلومة".

وختم:" رحم الله شهداءنا الأبرار". (الوكالة الوطنية للإعلام) 
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