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أعلن "حزب الله"، في بيان اليوم، استهداف موقع حبوشيت بصلية صاروخية.وجاء في البيان: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏‏وشعبه، ‏استهدفننا عند الساعة 4:05 من بعد ظهر يوم السبت 26-10-‏‏‌‏2024، موقع حبوشيت بصلية صاروخية".