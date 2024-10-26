قبل قليل.. "الحزب" استهدف هذه الثكنة الاسرائيلية

اعلن "حزب الله"، في بيان بعد ظهر اليوم، انه استهدف ثكنة مربض سنير بصلية صاروخية.





وجاء في البيان: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏‏وشعبه، ‏استهدفنا عند الساعة 4:15 من بعد ظهر يوم السبت 26-10-‏‏‌‏2024، ثكنة مربض سنير بصلية صاروخية".

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وفي بيان آخر، قال إنه قصف ‏مستعمرة شآر يشوف بصلية صاروخية.