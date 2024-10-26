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لبنان

غارة استهدفت محيط موقف مستشفى تبنين الحكومي.. هل من إصابات؟

Lebanon 24
26-10-2024 | 10:54
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شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي قرابة الخامسة والربع من عصر اليوم غارة استهدفت محيط موقف مستشفى تبنين الحكومي وتسببت بأضرار بمبنى المستشفى ومحيطه. وأفيد عن وقوع إصابات، بحسب ما افادت الوكالة الوطنية للإعلام.
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الطيران الحربي

مستشفى

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