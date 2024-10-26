غارة استهدفت محيط موقف مستشفى تبنين الحكومي.. هل من إصابات؟

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي قرابة الخامسة والربع من عصر اليوم غارة استهدفت محيط موقف مستشفى تبنين الحكومي وتسببت بأضرار بمبنى المستشفى ومحيطه. وأفيد عن وقوع إصابات، بحسب ما افادت الوكالة الوطنية للإعلام.

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