بعد تضررها.. عودة التيار الكهربائي لمدينة صور

تمكن فريق الصيانة في شركة "مراد" للخدمات الكهربائية في كهرباء لبنان- صور، بالتعاون مع بلدية صور، من انهاء أعمال توصيل الشبكة وعودة التيار الكهربائي للمدينة، بعد تضررها جراء الغارات المعادية على مدينة صور . (الوكالة الوطنية للإعلام)

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