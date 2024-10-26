Advertisement

لبنان

الجيش: نشارك في إخماد حرائق في عدد من المناطق

Lebanon 24
26-10-2024 | 11:02
A-
A+
Doc-P-1268834-638655628356522587.jpg
Doc-P-1268834-638655628356522587.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت قيادة الجيش في بيان، أن طوافات من القوات الجوية، تؤازرها وحدات الجيش المنتشرة، بالتعاون مع الدفاع المدني، تشارك في إخماد حرائق في مناطق: البيرة- الشوف، جعيتا- كسروان، إهدن، عكار العتيقة". (الوكالة الوطنية للإعلام) 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": فرق الدفاع المدني تحاول إنقاذ العالقين في الطوابق العليا من المبنى الذي استهدفه الجيش الاسرائيلي في منطقة النويري في بيروت
lebanon 24
26/10/2024 20:12:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإيراني يعلن أن أضرار الضربات الإسرائيلية اقتصرت على "أنظمة رادار"
lebanon 24
26/10/2024 20:12:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإيراني: ارتفاع عدد قتلى الجيش جراء الهجوم الإسرائيلي إلى 4
lebanon 24
26/10/2024 20:12:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: 291 عسكريا لا يزالون يتلقون العلاج بعد إصابتهم في معارك غزة ولبنان بجروح 42 منهم خطرة
lebanon 24
26/10/2024 20:12:44 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش

الدفاع المدني

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:19 | 2024-10-26
12:51 | 2024-10-26
12:48 | 2024-10-26
12:23 | 2024-10-26
11:58 | 2024-10-26
11:53 | 2024-10-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24