الجيش: نشارك في إخماد حرائق في عدد من المناطق

أعلنت قيادة الجيش في بيان، أن طوافات من القوات الجوية، تؤازرها وحدات الجيش المنتشرة، بالتعاون مع الدفاع المدني، تشارك في إخماد حرائق في مناطق: البيرة- الشوف، جعيتا- كسروان، إهدن، عكار العتيقة". (الوكالة الوطنية للإعلام)

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