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لبنان

"تصعيد خطير".. حزب الله يدين الهجوم الإسرائيلي على إيران

Lebanon 24
26-10-2024 | 11:20
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دان حزب الله بشدة "العدوان الصهيوني الغادر على الجمهورية الإسلامية في إيران"، واعتبر أنه "تصعيد ‏خطير على مستوى المنطقة برمّتها".
 
 
وقال في بيان اليوم السبت، إن "هذا الهجوم، يعكس الطبيعة العدوانية لكيان الاحتلال الذي يرتكب المجازر ‏ويتسبب بالمآسي والدمار بتأييد صريح وكامل من الولايات المتحدة الأميركية التي تتحمل معه ‏المسؤولية الكاملة عن المجازر والمآسي والآلام"، وأضاف: "إننا نعتقد أن هذا الاعتداء الصارخ على السيادة الوطنية الإيرانية وعلى الجمهورية الإسلامية ‏العزيزة في إيران، لن يؤثر أبدًا على موقفها الثابت الصريح ودعمها الكامل على مختلف المستويات ‏للشعبين الفلسطيني واللبناني".
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كما أشاد حزب الله "بنجاح القوات المسلحة الإيرانية على مختلف اختصاصاتها ووحداتها، بالتصدي الناجح لهذا ‏الهجوم الغادر"، وتابع: نتقدم بالعزاء من قيادة الجمهورية وشعبها الشريف بالشهداء على طريق القدس ‏ونسأل الله أن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل وعلى الجمهورية الإسلامية بالنصر والثبات."‏

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