"تصعيد خطير".. حزب الله يدين الهجوم الإسرائيلي على إيران

دان حزب الله بشدة "العدوان الصهيوني الغادر على الجمهورية الإسلامية في إيران"، واعتبر أنه "تصعيد خطير على مستوى المنطقة برمّتها".
وقال في بيان اليوم السبت، إن "هذا الهجوم، يعكس الطبيعة العدوانية لكيان الاحتلال الذي يرتكب المجازر ويتسبب بالمآسي والدمار بتأييد صريح وكامل من الولايات المتحدة الأميركية التي تتحمل معه المسؤولية الكاملة عن المجازر والمآسي والآلام"، وأضاف: "إننا نعتقد أن هذا الاعتداء الصارخ على السيادة الوطنية الإيرانية وعلى الجمهورية الإسلامية العزيزة في إيران، لن يؤثر أبدًا على موقفها الثابت الصريح ودعمها الكامل على مختلف المستويات للشعبين الفلسطيني واللبناني".
كما أشاد حزب الله "بنجاح القوات المسلحة الإيرانية على مختلف اختصاصاتها ووحداتها، بالتصدي الناجح لهذا الهجوم الغادر"، وتابع: نتقدم بالعزاء من قيادة الجمهورية وشعبها الشريف بالشهداء على طريق القدس ونسأل الله أن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل وعلى الجمهورية الإسلامية بالنصر والثبات."