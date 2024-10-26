"تصعيد خطير".. حزب الله يدين الهجوم الإسرائيلي على إيران

دان حزب الله بشدة "العدوان الصهيوني الغادر على الجمهورية الإسلامية في إيران"، واعتبر أنه "تصعيد ‏خطير على مستوى المنطقة برمّتها".

وقال في بيان اليوم السبت، إن "هذا الهجوم، يعكس الطبيعة العدوانية لكيان الاحتلال الذي يرتكب المجازر ‏ويتسبب بالمآسي والدمار بتأييد صريح وكامل من الولايات المتحدة الأميركية التي تتحمل معه ‏المسؤولية الكاملة عن المجازر والمآسي والآلام"، وأضاف: "إننا نعتقد أن هذا الاعتداء الصارخ على السيادة الوطنية الإيرانية وعلى الجمهورية الإسلامية ‏العزيزة في إيران، لن يؤثر أبدًا على موقفها الثابت الصريح ودعمها الكامل على مختلف المستويات ‏للشعبين الفلسطيني واللبناني".

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كما أشاد حزب الله "بنجاح القوات المسلحة الإيرانية على مختلف اختصاصاتها ووحداتها، بالتصدي الناجح لهذا ‏الهجوم الغادر"، وتابع: نتقدم بالعزاء من قيادة الجمهورية وشعبها الشريف بالشهداء على طريق القدس ‏ونسأل الله أن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل وعلى الجمهورية الإسلامية بالنصر والثبات."‏