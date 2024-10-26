"صواريخ نوعية" يُطلقها "حزب الله".. ماذا استهدفت؟

أعلن "حزب الله"، مساء اليوم السبت، استهداف قاعدة شراغا الإسرائيلية بصلية صاروخية كبيرة.

وذكر الحزب أنه عمد أيضاً إلى قصف تجمعات لقوات العدو الإسرائيلي في قاعدة إييليت بصلية صاروخية نوعية.