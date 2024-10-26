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لبنان

"صواريخ نوعية" يُطلقها "حزب الله".. ماذا استهدفت؟

Lebanon 24
26-10-2024 | 11:39
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أعلن "حزب الله"، مساء اليوم السبت، استهداف قاعدة شراغا الإسرائيلية بصلية صاروخية كبيرة.
 
وذكر الحزب أنه عمد أيضاً إلى قصف تجمعات لقوات العدو الإسرائيلي في قاعدة إييليت بصلية صاروخية نوعية.
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