بعد الهجوم الإسرائيلي.. إيران: عازمون على الدفاع عن أنفسنا وعن محور المقاومة

علّق وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على الهجوم الإسرائيلي على إيران، مؤكدًا أن "طهران ليس لها حدود في الدفاع عن وحدة أراضيها".

وقال: "عازمون على الدفاع عن أنفسنا وعن محور المقاومة وسنواصل دعم الشعب الفلسطيني".