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لبنان

بعد الهجوم الإسرائيلي.. إيران: عازمون على الدفاع عن أنفسنا وعن محور المقاومة

Lebanon 24
26-10-2024 | 11:38
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علّق وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على الهجوم الإسرائيلي على إيران، مؤكدًا أن "طهران ليس لها حدود في الدفاع عن وحدة أراضيها".
 
وقال: "عازمون على الدفاع عن أنفسنا وعن محور المقاومة وسنواصل دعم الشعب الفلسطيني".
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