الغارات تتواصل في الجنوب والبقاع.. مناطق "تحت القصف"! (تغطية مباشرة)

يواصل العدو الإسرائيلي غاراته الجوية مستهدفاً عدداً من البلدات والمناطق اللبنانية.

وخلال مساء السبت، قصف العدو الإسرائيلي البلدات التالية: بافليه، كفرشوبا، القليعة، البازورية، الزرارية، الخرايب، برج الملوك، الخيام، عين السماحية الواقعة بين النبطية الفوقا وزوطر الشرقية.

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أيضاً، شنّ العدو الإسرائيلي غارتين على منطقتي جرماش ومطربا الحدوديتين مع سوريا.

وبعد ظهر اليوم، نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على بلدة البازورية استهدفت محيط نقطة مستحدثة للدفاع المدني في الهيئة الصحية، كما شن سلسلة غارات على أطراف بلدات العيشية وسجد والجرمق، وبدياس الجنوبية.

كذلك، أغار على بلدات تفاحتا والبيسارية، والقطراني، والعديسة، وزوطر الشرقية، وأنصار، وأطراف بلدة الطيبة في جنوب لبنان.



واستهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية جرافة في بلدة رشكنانية الجنوبية كانت تعمل على فتح أحد طرق البلدة من دون تسجيل إصابات.



وقصفت المدفعية الإسرائيلية بعد ظهر اليوم بالقذائف الفوسفورية أطراف بلدتي حلتا ووادي خنسا، والمندوب في النبطية في جنوب لبنان واستهدف القصف الإسرائيلي المنطقة الواقعة بين مجدلزون وشمع في جنوب لبنان، مما أدى إلى اشتعال حرائق، بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام".



وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية في بيان، أن الغارة الإسرائيلية على مركز صحي في البازورية "أدت إلى استشهاد مسعف من الهيئة الصحية - الدفاع المدني وإصابة 5 بجروح من بينهم ثلاثة مسعفين من الهيئة"، وأضافت: "وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للشهداء من المسعفين منذ بدء العدوان إلى 164 وعدد الجرحى إلى 275".



وجددت الوزارة شجبها "اصرار قوات الاحتلال على استهداف المراكز والطواقم الطبية والصحية، ومناشدتها المجتمع الدولي وضع حد لهذا المسلسل الطويل من الاعتداءات اللاإنسانية".