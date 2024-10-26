المجلس الشيعي الاعلى ينتقد التذكير بحادثة شويا: نطلب اعتماد العقل والحكمة

Advertisement

تابع البيان: "يرفض المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى مثل هذه التصرفات والممارسات ،في وقت احوج ما يكون فيه البلد الى التضامن والوحدة ،وليس الى احياء الفتنة ،خاصة بين الطائفتين الكريمتين ،ويطلب الى الجميع اعتماد العقل والحكمة وتقوى الله في هذا المجال". (الوكالة الوطنية للإعلام)