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لبنان
المجلس الشيعي الاعلى ينتقد التذكير بحادثة شويا: نطلب اعتماد العقل والحكمة
Lebanon 24
26-10-2024
|
12:51
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صدر عن المكتب الاعلامي للمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى البيان الآتي: "يجري التداول على وسائل التواصل الاجتماعي بتغريدات تعيد التذكير بحادثة شويا في قضاء حاصبيا والتي جرت بين عناصر من المقاومة واخرى من الطائفة الدرزية الكريمة".
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تابع البيان: "يرفض المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى مثل هذه التصرفات والممارسات ،في وقت احوج ما يكون فيه البلد الى التضامن والوحدة ،وليس الى احياء الفتنة ،خاصة بين الطائفتين الكريمتين ،ويطلب الى الجميع اعتماد العقل والحكمة وتقوى الله في هذا المجال". (الوكالة الوطنية للإعلام)
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