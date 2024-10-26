"بِسربٍ من المسيّرات".. "حزب الله" شنَّ هجوماً على قاعدة الناعورة

أعلن حزب الله مساء اليوم في بيان له، أنّه "شَنَّ عند الساعة 6:00 من بعد ظهر يوم السبت 26-10-‌‏2024 هجوماً جوياً بِسربٍ من المسيرات الإنقضاضية على قاعدة الناعورة شرق مدينة العفولة، وأصابت أهدافها بِدقّة".

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