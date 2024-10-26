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لبنان

إلى المواطنين.. نداءٌ من مدير عام "الدفاع المدنيّ"

Lebanon 24
26-10-2024 | 16:50
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قال مدير عام الدفاع المدني ريمون خطار إن "هناك أشخاص يعمدون على التخريب وإشعال الحرائق في العديد من المناطق اللبنانية"، مشيراً إلى أننا "في موسم ذروة اندلاع الحرائق". 
وفي حديثٍ عبر قناة الـ"LBCI"، قال خطار إنه "تم اكتشاف سيارة بعدة أماكن اندلعت فيها حرائق بمناطق عديدة منها بصاليم وجعيتا"، مشيراً إلى أنه جرى اكتشاف "عبوات من البنزين في عدة أماكن على جانب الطريق في منطقة الربوة التي اندلع فيها حريق أيضاً".
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وتابع: "هناك أشخاص يمارسون الأذى، وأتمنى من كل مواطن أن يكون خفيراً ويبلغ الأجهزة الأمنية عن أي شخص يحاول افتعال حريق".
وأوضح أن كل فرق الدفاع المدني والإطفاء منهمكة بأعمالها في مناطقها، وذلك بفعل القصف الإسرائيلي والحرب، مشيراً إلى أن العوامل الجوية الحالية مؤاتية لانتشار الحرائق، داعياً المواطنين إلى عدم الإقدام على افتعال أي حريق خوفاً من تمدّده.

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