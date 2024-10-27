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لبنان

هاليفي يزعم: إنجازاتنا كثيرة في لبنان

Lebanon 24
27-10-2024 | 00:23
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قال رئيس الأركان الإسرائيلي هالتسي هااليفي أننا "نقاتل دفاعا وهجوما على طول الحدود ولن نتراجع وسننتصر".

واعتبر في تصريح له أن "إنجازاتنا كثيرة في غزة ولبنان والضفة وغيرها من الجبهات".

أضاف:"  الحرب التي نخوضها تكلفتها باهظة". (العربية)
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