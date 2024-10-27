Advertisement

لبنان

مشهد لبناني جامع في تشييع الرائد فرحات

Lebanon 24
27-10-2024 | 00:30
A-
A+
Doc-P-1268978-638656074912547742.jpg
Doc-P-1268978-638656074912547742.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب جهاد نافع في" الديار": لم يكن مشهد التشييع الجامع للشهيد الرائد محمد سامي فرحات في بلدة رشعين - قضاء زغرتا، سوى تجسيد لوحدة النسيج الوطني الجامع، المناهض لكافة ابواق الفتنة والتمزيق والتقسيم... بل قد يكون الصدمة لمن لا يشبهون اهل الوحدة والانصهار، دعاة الفدرلة او التقسيم والتغريب ممن يغردون مع أسراب غربان سوداء...
Advertisement

وليس مستغربا حين يكون التشييع لرائد في الجيش اللبناني سطر وقفات عز في سجلات الجيش، وفي تاريخ بلاد تواجه طغاة العصر الاسود، وتتحدى بكل نسيجها الموحد باسلام الرسالتين المسيحية والمحمدية...
 
وحدة الدم والاصل والارض تجلت في تشييع ابن الجنوب المقاوم، ابن بلدة ديرقانون رأس العين - قضاء صور الذي جابه العدو وتحداه، في بلدة رشعين الزغرتاوية...

وكان جثمان الشهيد فرحات، قد وصل من المستشفى العسكري المركزي إلى باحة كنيسة مار مارون في رشعين قضاء زغرتا، حيث استقبل النعش بالزغاريد ونثر الارز والورد، وشق طريقه على صوت اجراس الكنائس، ووسط الحشود. وادت ثلة من الجيش التحية للنعش فيما عزفت موسيقى الجيش لحن الموت، والحان حزينة.

وفي رحاب كنيسة مار مارون سجي نعش الشهيد بتمازج قرع النواقيس مع تكبير الله اكبر، وبعناق الهلال مع الصليب...

وقف الشيخ في باحة الكنيسة يتلو الصلاة والايادي ترسم الصليب، وتتلو الفاتحة لروح الشهيد البطل المقاوم...

في ثرى رشعين المارونية ووري الشهيد الرائد محمد سامي فرحات وديعة، لحين التحرير وعودة الاهل الى بلدتهم...

من المستشفى العسكري انطلق موكب الشهيد يواكبه رفاقه العسكريون، وفي كنيسة مار مارون صلي على روحه التي احتضنها مار مارون والسيدة العذراء مريم...

اهل الشهيد النازحين من الجنوب منذ بدء العدوان الصهيوني، والذين اقاموا في رشعين استقبلوا النعش بالزغاريد الممتزجة مع زغاريد اهل رشعين وزغرتا الذين توافدوا من كل انحاء زغرتا ليودعوا الشهيد شهيدهم شهيد الجيش والوطن...

ثلة من الجيش عزفت موسيقى الشهادة وحمل رفقاء الشهيد النعش الى مثواه المؤقت.
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:30 | 2024-10-27
04:07 | 2024-10-27
04:00 | 2024-10-27
03:15 | 2024-10-27
03:03 | 2024-10-27
03:00 | 2024-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24