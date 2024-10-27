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لبنان

غارات إسرائيلية في الجنوب وسقوط شهداء.. هذه آخر التطورات

Lebanon 24
27-10-2024 | 02:07
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نفذ العدو الإسرائيلي، فجر الأحد، سلسلة غارات عنيفة استهدفت عدداً من المناطق اللبنانية.
 
وذكرت المعلومات أن الجيش الإسرائيلي قصف بلدة الشهابية ما أسفر عن استشهاد شخص من المدنيين.
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أيضاً، أدّى قصفٌ إسرائيلي طال بلدة شحور إلى استشهاد شخصين كانا داخل منزل تم استهدافه.
 
بدورها، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن غارة جوية على بلدة بافليه في الجنوب أسفرت عن استشهاد 3 أشخاص.
 
كذلك، قصف العدو الإسرائيلي مناطق برج الشمالي، القليلة، المعلية، يارين، دبين، البازورية، طريق عام طورا، العباسية، مجرى نهر الليطاني  قرب بلدة بدياس،  شقراء، برعشيت، عيترون ومدينة بنت جبيل.
 
وبُعيد منتصف الليل، استهدف العدو الضاحية الجنوبية لبيروت وتحديداً مناطق حارة حريك والجاموس وبرج البراجنة.
 
وفخخ العدو يوم أمس مسجد بلدة الضهيرة الحدودية ودمره تدميراً كاملاً، علماً أن هذه ليست المرة الاولى خلال الحرب التي يستهدف فيها الجيش الإسرائيلي دور العبادة الاسلامية والمسيحية.
 
كذلك، قام جيش العدو بتفخيخ عدد من المنازل قرب مركز "اليونيفيل" في بلدة الضهيرة و فجرها ما أدى الى تدميرها تدميراً كاملاً.
 
 
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