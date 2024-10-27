Advertisement

لبنان

ميدانياً.. ماذا يُحضّر "حزب الله" خلال أيام؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
27-10-2024 | 02:15
A-
A+
Doc-P-1269018-638656141575130640.jpg
Doc-P-1269018-638656141575130640.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كان لافتاً الاعلان الذي صدر عن الاعلام الحربي التابع لـ "حزب الله" الذي يطلب من سكان 25 مستوطنة حدودية مع لبنان اخلاء منازلهم لانه سيقوم بقصفها بسبب وجود الجيش الاسرائيلي قربها.
Advertisement
وتعتبر المصادر ان "حزب الله" انتقل عبر هذا الاعلان الى مستوى جديد من التصعيد، اذ من المتوقع ان يرفع حجم استهدافاته للمستوطنات الشمالية من ناحية عدد الصواريخ  ونوعيتها".
وترى المصادر أن هدف "حزب الله" إعادة رسم المعادلات بشكل تدريجي بعد استعادة توازنه التي تحصل بشكل متسارع ومتزايد".
ورجّحت مصادر معنية بالشأن العسكريّ ومقرّبة من "حزب الله"، أن يرفع الأخير من وتيرة عملياته بشكل أكبر خلال الأيام المُقبلة، وذلك بعدما نفذ يوم الجمعة فقط أكثر من 45 عمليّة.
 
وذكرت المصادر أن زيادة الحزب لوتيرة هجماته وعملياته بعضها "نوعي"، يحمل رسالة واضحة للإسرائيليين أساسها أن الميدان بات خطيراً عليهم وأن أي استمرار بالعملية البرية مهما كان حجمها، سيعني زيادة في الضربات الأكثر تأثيراً وبالتالي وجود إمكانية لأن يكون هذا الأمر مقدّمة لحصول عمليات أسر جنود إسرائيليين".
ووفق المصادر،" فإنّ ما يقوم به الحزب الآن يمثل تثبيتاً لإستعادة منظومة القيادة والسيطرة، وما يتبين أيضاً هو أن "حزب الله" رمّم كل قواعده الأمامية والدليل على ذلك هو أن بعض العمليات تتمّ في نطاقات متقدمة يصعب على الإسرائيلي التقدّم نحوها".
بدوره قال مرجع عسكري إن البيان التحذيري الذي أصدره حزب الله لسكان المستوطنات الاسرائيلية هو رد صريح على اعتداء العدو الاسرائيلي على القرى والمدن اللبنانية والمدنيين.
وأشار المرجع إلى أن حزب الله وجه رسالة واضحة لاسرائيل من أنها لن تعيد مواطنيها الى مستوطناتهم الشمالية طالما أنها مستمرة بحربها، وأنه سيزيد من استهدافه للبلدات الاسرائيلية رداً على المجازر التي ترتكب بحق المدنيين اللبنانيين.
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:39 | 2024-10-27
07:23 | 2024-10-27
07:02 | 2024-10-27
06:57 | 2024-10-27
06:50 | 2024-10-27
06:49 | 2024-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24