أزمة مياه في المتن

تعاني مناطق عديدة في المتن الشمالي من انقطاع في المياه، واللافت انه ضمن المنطقة الواحدة، هناك أحياء لا تصلها المياه بينما أخرى لا تواجه أزمة.

واستقدم مواطنون صهاريج المياه، علماً أن تكلفة الف ليتر تبلغ مليون ليرة لبنانية بعدما كانت بثمانمئة ألف ليرة.