Advertisement

لبنان

أزمة مياه في المتن

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
27-10-2024 | 03:15
A-
A+
Doc-P-1269031-638656163794327945.jpg
Doc-P-1269031-638656163794327945.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تعاني مناطق عديدة في المتن الشمالي من انقطاع في المياه، واللافت انه ضمن المنطقة الواحدة، هناك أحياء لا تصلها المياه بينما أخرى لا تواجه أزمة.
واستقدم مواطنون صهاريج المياه، علماً أن تكلفة الف ليتر تبلغ مليون ليرة لبنانية بعدما كانت بثمانمئة ألف ليرة.
Advertisement
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

إقتصاد

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:42 | 2024-10-27
07:39 | 2024-10-27
07:23 | 2024-10-27
07:02 | 2024-10-27
06:57 | 2024-10-27
06:50 | 2024-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24