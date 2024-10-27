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لبنان
أزمة مياه في المتن
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
27-10-2024
|
03:15
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تعاني مناطق عديدة في المتن الشمالي من انقطاع في المياه، واللافت انه ضمن المنطقة الواحدة، هناك أحياء لا تصلها المياه بينما أخرى لا تواجه أزمة.
واستقدم مواطنون صهاريج المياه، علماً أن تكلفة الف ليتر تبلغ مليون ليرة لبنانية بعدما كانت بثمانمئة ألف ليرة.
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المصدر:
خاص "لبنان 24"
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