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لبنان

شهداء في الجنوب. عدوان إسرائيل مُستمر!

Lebanon 24
27-10-2024 | 04:07
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أدّى عدوان إسرائيلي، ليل السبت - الأحد على منطقة النبطية الفوقا، إلى استشهاد شخصين، وذلك بعد استهداف حارة الساحة القريبة من النادي الحسيني، والتي تضمُّ منازل تراثية قديمة.
 
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أيضاً، استهدف العدو بلدات حانين، القوزح، كونين، كما استهدف أيضاً بلدة قاقعية الجسر وأفيد عن سقوط شهيد.
 
وفي بلدة البرج الشمالي، أسفر قصف عن استشهاد شخصين، فيما أدى قصف إلى دمار في مناطق عريض دبين، عدشيت، دير ميماس، وحي المسلخ في النبطية.
 
وفي الشهابية، أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن سقوط 5 شهداء صباح اليوم إثر غارة إسرائيلية طالت البلدة.
 
وفي بلدة يحمر الشقيف، استهدف الطيران الإسرائيلي منزلين ودمرهما بالكامل، كما أغارت الطائرات على منازل أخرى في البلدة، في ظل تحليق  لطائرة استطلاع فوق إقليم التفاح منذ الصباح الباكر.
 
 
 
 
 
 
 
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